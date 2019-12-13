В России рекордно упала цена на последний iPhone





По информации аналитиков, в настоящее время iPhone 11 в модификации Pro Max можно приобрести всего за 77 тысяч рублей. Речь касается базовой сборки с ПЗУ объёмом 64 Гб. В то же время стоимость iPhone 11 Pro с таким же количеством внутренней памяти начинается с отметки в 72 тысячи рублей.Первоначальная цена в 100 тысяч рублей для рынка РФ оценена как существенно завышенная. По этой причине многие эксперты заранее прогнозировали падение стоимости девайса. Производитель советует установить цену для продажи iPhone 11 Pro Max в 99,99 тысячи рублей или больше. Соответствующую ценовую тактику решили использовать многие компании, среди которых присутствуют официальные партнеры Apple.