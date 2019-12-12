Глава Twitter Джек Дорси рассказал о параметрах новой соцсети будущего
Джек Дорси, один из основателей Twitter, рассказал, как будет выглядеть соцсеть будущего. Предприниматель раскрыл революционные особенности новой площадки, над которой сейчас работает компания.
Новая соцсеть от создателей Twitter будет отличаться децентрализованностью и открытым исходным кодом. Это откроет возможность для создания разных серверов для общения. Над реализацией проекта работает независимая команда Bluesky, в которую входят около пяти архитекторов, дизайнероd и инженеров. Первые итоги окажутся готовы спустя несколько лет, обещает Джек Дорси. Глава Twitter надеется, что в будущем социальные сети станут подобными электронной почте, чтобы можно было общаться за счет открытого общего протокола.
Одна из наиболее известных подобных площадок с открытым исходным кодом называется Mastodon, где можно открыть отдельный сервер по собственным правилам. Марк Цукерберг ранее заявлял, что WhatsApp, Threads и Facebook Messenger в ближайшем будущем окажутся интегрированы в единую систему с возможностью обмена сообщениями.
Новая соцсеть от создателей Twitter будет отличаться децентрализованностью и открытым исходным кодом. Это откроет возможность для создания разных серверов для общения. Над реализацией проекта работает независимая команда Bluesky, в которую входят около пяти архитекторов, дизайнероd и инженеров. Первые итоги окажутся готовы спустя несколько лет, обещает Джек Дорси. Глава Twitter надеется, что в будущем социальные сети станут подобными электронной почте, чтобы можно было общаться за счет открытого общего протокола.
Одна из наиболее известных подобных площадок с открытым исходным кодом называется Mastodon, где можно открыть отдельный сервер по собственным правилам. Марк Цукерберг ранее заявлял, что WhatsApp, Threads и Facebook Messenger в ближайшем будущем окажутся интегрированы в единую систему с возможностью обмена сообщениями.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:12