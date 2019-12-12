Глава Twitter Джек Дорси рассказал о параметрах новой соцсети будущего





Новая соцсеть от создателей Twitter будет отличаться децентрализованностью и открытым исходным кодом. Это откроет возможность для создания разных серверов для общения. Над реализацией проекта работает независимая команда Bluesky, в которую входят около пяти архитекторов, дизайнероd и инженеров. Первые итоги окажутся готовы спустя несколько лет, обещает Джек Дорси. Глава Twitter надеется, что в будущем социальные сети станут подобными электронной почте, чтобы можно было общаться за счет открытого общего протокола.Одна из наиболее известных подобных площадок с открытым исходным кодом называется Mastodon, где можно открыть отдельный сервер по собственным правилам. Марк Цукерберг ранее заявлял, что WhatsApp, Threads и Facebook Messenger в ближайшем будущем окажутся интегрированы в единую систему с возможностью обмена сообщениями.