Школьник из Екатеринбуга получил травмы позвоночника от своих одноклассников





Сотрудники правоохранительных органов г. Екатеринбурга провели расследование в гимназии по факту нанесения телесных травм ученику. По предварительной информации, школьник получил перелом позвоночника во время урока физкультуры. Он добровольно участвовал в игре со своими одноклассниками, которые раскачивали его, взяв за руки и ноги. По словам очевидцев, дети уронили потерпевшего по случайности. После того, как школьник не смог стать в результате ушиба, его отправили в городскую больницу.Врачи сообщают, что повреждения были несерьезными, но требуют стационарного лечения. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего по заявлению родителей пострадавшего. Известно, что общеобразовательное учреждение сообщило о готовности предоставлять помощь ребенку. Для избежания подобных инцидентов в будущем, среди молодежи проводится инструктаж по технике безопасности.