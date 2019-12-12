Хайден Панаттьери снова появилась в социальных сетях после череды скандалов





11 декабря Хайден Панаттьери в Twitter рассказала фанатам, что кардинально изменила имидж и опубликовала фотографию второй себя, где она с короткой стрижкой. Актриса очень благодарила своего стилиста Леонардо Загами, ведь он помогал ей преображаться. Стилист считает, что актриса хотела перемен, поэтому остригла свои волосы.Поклонники оценили новый образ Хайден Панаттьери и очень обрадовались, что актриса возвратилась. Они написали ей много хороших комментариев и похвалили новую прическу.Напомним, что нынешний год был для знаменитости непростым, так как она обвинила своего бойфренда Брайана Хикерсона в домашнем насилии. Виноватым он себя не считал, но судья принял решение о запрете на приближения ближе 90 метров. В сентябре дело закрыли, Хайден Панаттьери простила обидчика, и возлюбленные помирились.