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В Сети представили первого персонажа новой видеоигры Resident Evil: Resistance

Хоррор-франшиза Resident Evil является культовой в геймерском сообществе, которая в последнее время обзаводится новыми видеоиграми. В Сети недавно представили первого персонажа из будущего сиквела Resistance.

Мартин Сэндвич дебютирует в качестве одного из играбельных персонажей в Resident Evil: Resistance - многопользовательской игре, которая теперь идет в комплекте с ремейком Resident Evil 3. В соцсети Твиттер разработчики описали героя как «опытного инженера и механика», который может «создавать ловушки, чтобы замедлять либо оглушать врагов». Предыдущие кооперативы в сеттинге Resident Evil получали смешанные отзывы как от критиков, так и от геймеров. Новый мультиплеер выглядит интересно, а его объединение с сиквелом одной из лучших игр 2019 года, безусловно, должно помочь ему найти аудиторию.

Выход будущего хоррор-тайтла намечен на 3 апреля 2020 года. Основной идеей геймплея является командная работа четырех игроков, которые пытаются сбежать из секретной лаборатории. Хотя любителям классической серии Resistance может оказаться не по душе из-за отсутствия элементов триллера, возрастающая популярность тактико-стратегических шутеров позволит избежать провала в реализации. Стоит отметить, что преданных фанатов больше интересуют подробности Resident Evil 3, которая должна стать переизданной версией культовой Resident Evil 3: Nemesis 1999 года. Официальная презентация ремейка состоится в следующем году.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:48

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