Телеведущая Ксения Бородина высказалась против суррогатного материнства





Ксения Бородина часто дает советы своим поклонникам в семейных делах и считает свой брак с бизнесменом Курбаном Омаровым идеальным. Пара воспитывает двоих дочерей и очень счастлива в браке. Недавно знаменитость в очередной раз пообщалась с фолловерами и высказала свое мнение касательно суррогатного материнства.Так, Ксения Бородина сравнила суррогатное материнство с торговлей людьми, а также отметила, что мужчины в гей-парах должны не "рожать" детей, а давать семью тем деткам, которые ждут родителей в детских домах. В пример знаменитость привела Элтона Джона, недавно усыновившего малыша вместе со своим возлюбленным.Сама телеведущая уделяет воспитанию дочерей Маруси и Теи очень много времени. Знаменитость старается обеспечить своих дочерей как можно лучше, чтобы они ни в чем не нуждались, получили достойное образование и поддержку в жизни. Не так давно Бородина и Омаров признались, что даже скупают для дочерей квартиры в Москве.