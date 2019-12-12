АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Новое лекарство поможет лечить рак крови без вреда для…
EUR 70.46 USD 63.57
Курс валют на 12.12.2019

Телеведущая Ксения Бородина высказалась против суррогатного материнства

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина в очередной раз пообщалась со своими поклонниками в соцсети Instagram. В частности, отвечая на вопросы фолловеров, знаменитость высказалась против суррогатного материнства и того, чтобы мужчины "рожали" детей для себя.
Телеведущая Ксения Бородина высказалась против суррогатного материнства

Ксения Бородина часто дает советы своим поклонникам в семейных делах и считает свой брак с бизнесменом Курбаном Омаровым идеальным. Пара воспитывает двоих дочерей и очень счастлива в браке. Недавно знаменитость в очередной раз пообщалась с фолловерами и высказала свое мнение касательно суррогатного материнства.

Так, Ксения Бородина сравнила суррогатное материнство с торговлей людьми, а также отметила, что мужчины в гей-парах должны не "рожать" детей, а давать семью тем деткам, которые ждут родителей в детских домах. В пример знаменитость привела Элтона Джона, недавно усыновившего малыша вместе со своим возлюбленным.

Сама телеведущая уделяет воспитанию дочерей Маруси и Теи очень много времени. Знаменитость старается обеспечить своих дочерей как можно лучше, чтобы они ни в чем не нуждались, получили достойное образование и поддержку в жизни. Не так давно Бородина и Омаров признались, что даже скупают для дочерей квартиры в Москве.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Windows 10 для ПК оснастили синхронизацией звонков со…
Открылся официальный портал экотехнопарка…
Дочь Риз Уизерспун сразила своей красотой на гала-вечере в…
В Германии названы самые худшие подержанные…
Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян призналась сыну Артему, что его отец два года находится в…
Артистка Валерия продемонстрировала модный образ – леопардовую шубу и…
Диетолог Даниэла Лучини развенчала популярные мифы о продуктах для…
"Мы не опускаем руки!": Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян высказался о провале в конкурсе "Человек…
Татьяна Буланова готовится к свадьбе старшего сына Александра…
Составлен рейтинг редких роскошных…
Ксения Собчак страдала от проклятий поклонников за поддержку движения…
Kia Stinger новой генерации замечена на…
Звезда "Дом-2" Татьяна Строкова спровоцировала драку на…
«Мне не за что ни перед кем оправдываться»: Татьяна Брухунова отреагировала на слухи о свадьбе с Евгением…
Ведущий "Дом-2" Влад Кадони считает крутой и настоящей Ксению…
Телеведущая Ксения Бородина высказалась против суррогатного…
Перечислены ранние внутренние и внешние признаки язвы…
Звезда проекта "Дом-2" Екатерина Колисниченко удивила поклонников большой грудью на сексуальном…
Жених-олигарх подарил звезде "Дом-2" Марго Овсянниковой квартиру за 20…
Xiaomi Mi 10 выйдет в продажу с оперативной памятью пятого…
Ученые выяснили, чем чреваты долгие…
Huawei выпустила новую версию флагмана Huawei Mate 30 Pro…
Экс-участница проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева рассталась с…
Дима Билан встретился с Натальей Ветлицкой — эротической фантазией из своего…
В Мурманске на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел…
Метеорологи: "Россию будут накрывать волны холода на протяжении всей…
Виктория Боня назвала Ксению Собчак «стервятником» из-за конфликта с Викторией…
Андрей Разин поделился воспоминаниями об Олимпийских играх 1980 года и силе российских…
ВС Германии обозначили сроки получения Бундесвером танка нового…
Эксперты сообщили, что повышенный метеоризм может указывать на…
Звезда "Дом-2" Милена Безбородова рассказала, что творилось в финале "Человека…
Причиной развития бессонницы может стать диета с высоким содержанием рафинированных…
Стали известны самые популярные внедорожники на рынке…
Ученые смогли сравнить волос человека и шерсть слона на…
Новый мини-клип Аллы Пугачевой может выйти на Первом канале в новогоднюю…
«Cupra» откажется от выпуска спорткаров в пользу…
В храм Христа Спасителя прибыли жена Юрия Лужкова и две его…
Звезда «Полицейского с Рублевки» Рина Гришина рассказала о своем отношении к постельным…
В Сети высмеяли ссору между Ксенией Собчак и Викторией…
Создана цифровая “сиделка” для лежачих…
Просмотреть все новости