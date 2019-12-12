ВС Германии обозначили сроки получения Бундесвером танка нового поколения





Main Ground Combat System является совместным проектом Франции и Германии с 2012 года по замене состоящих на вооружении основных боевых танков AMX Leclerc и Leopard 2. Предварительным условием для нового Leopard 3 является разработка основной пушки с лучшими характеристиками. Недавно появилась информация от Министерства обороны ФРН, которая касалась даты выхода будущей бронемашины. Скорее всего, производство начнется в 2035 году, которому будет предшествовать модернизация Leopard 2 новой системой связи.Главной целью бронетехники следующего поколения называют "поддержку способности противостоять механизированным силам в рамках обороны государства и союзников". С 2019 по 2025 год немецкие военные будут рассматривать концепции архитектуры предстоящего танка, которые пройдут отбор на национальном уровне. В 2027 должна состоятся презентация прототипа MGCS, который обязан соответствовать требованиям организации заказчика. Уже в 2028 году завершится разработка Leopard 3, который через 7 лет поступит на вооружение Бундесвера.