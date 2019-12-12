В храм Христа Спасителя прибыли жена Юрия Лужкова и две его дочери
В храм Христа Спасителя приехали супруга, а также две дочери скончавшегося несколько дней назад Юрия Лужкова, именно там проходит прощание с экс-мэром столицы. Знакомые и близкие выражают Елене Батуриной свои соболезнования.
Известно, что вдова и наследницы Лужкова расположились в первом ряду, находясь недалеко от гроба покойного деятеля. Последнего не стало 10 декабря на 84-м году жизни, что произошло после сложной операции на сердце. В храм, где чиновника провожают в последний путь, появились не только родственники покойного, но также многие его коллеги.
Как предполагается, покоиться бывший градоначальник впоследствии будет на Новодевичьем кладбище. В храме находится закрытый гроб с Лужковым, который накрыт госфлагом.
Известно, что вдова и наследницы Лужкова расположились в первом ряду, находясь недалеко от гроба покойного деятеля. Последнего не стало 10 декабря на 84-м году жизни, что произошло после сложной операции на сердце. В храм, где чиновника провожают в последний путь, появились не только родственники покойного, но также многие его коллеги.
Как предполагается, покоиться бывший градоначальник впоследствии будет на Новодевичьем кладбище. В храме находится закрытый гроб с Лужковым, который накрыт госфлагом.