Причиной развития бессонницы может стать диета с высоким содержанием рафинированных углеводов
Ученые установили, что у человека может развиться бессонница, если он придерживается диеты, содержащей большое количество рафинированных углеводов. Исследование проводили специалисты колумбийского университета Vagelos College of Physics and Surgeons.
Многие люди страдают от бессонницы, природу которой невозможно установить. Ученые решили разобраться в этом феномене более подробно и для этого они провели опрос у 50 000 человек, входивших в Инициативу по охране здоровья женщин. Все респонденты заполняли дневники питания. После их изучения эксперты обнаружили связь между бессонницей и резкими скачками уровня сахара в крови, происходившими после употребления пищи с высоким содержанием рафинированных углеводов.
Оказалось, что к нарушению сна могут приводить такие гормоны, как адреналин и кортизол. Именно они выбрасываются в больших количествах, когда происходит повышение уровня сахара в крови. При этом потребление пищи с высоким гликемическим индексом при такой диете увеличивает шансы развития бессонницы. В то же время, чем больше женщины ели овощи и цельные фрукты, тем меньше они страдали от нарушения сна.
Многие люди страдают от бессонницы, природу которой невозможно установить. Ученые решили разобраться в этом феномене более подробно и для этого они провели опрос у 50 000 человек, входивших в Инициативу по охране здоровья женщин. Все респонденты заполняли дневники питания. После их изучения эксперты обнаружили связь между бессонницей и резкими скачками уровня сахара в крови, происходившими после употребления пищи с высоким содержанием рафинированных углеводов.
Оказалось, что к нарушению сна могут приводить такие гормоны, как адреналин и кортизол. Именно они выбрасываются в больших количествах, когда происходит повышение уровня сахара в крови. При этом потребление пищи с высоким гликемическим индексом при такой диете увеличивает шансы развития бессонницы. В то же время, чем больше женщины ели овощи и цельные фрукты, тем меньше они страдали от нарушения сна.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:40