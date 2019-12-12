Причиной развития бессонницы может стать диета с высоким содержанием рафинированных углеводов





Многие люди страдают от бессонницы, природу которой невозможно установить. Ученые решили разобраться в этом феномене более подробно и для этого они провели опрос у 50 000 человек, входивших в Инициативу по охране здоровья женщин. Все респонденты заполняли дневники питания. После их изучения эксперты обнаружили связь между бессонницей и резкими скачками уровня сахара в крови, происходившими после употребления пищи с высоким содержанием рафинированных углеводов.Оказалось, что к нарушению сна могут приводить такие гормоны, как адреналин и кортизол. Именно они выбрасываются в больших количествах, когда происходит повышение уровня сахара в крови. При этом потребление пищи с высоким гликемическим индексом при такой диете увеличивает шансы развития бессонницы. В то же время, чем больше женщины ели овощи и цельные фрукты, тем меньше они страдали от нарушения сна.