Звезда "Дом-2" Милена Безбородова рассказала, что творилось в финале "Человека года"
Участница скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Милена Безбородова раскрыла тайну и рассказала, что происходило за кулисами конкурса «Человек года». Тем, какое место ей в итоге отвели в конкурсе, девушке осталась недовольна. По ее словам, в финале, чтобы получить автомобиль, им пришлось стоять на морозе и ждать результаты.
Милена Безбородова разместила свои откровения в личном stories. Она попросила, чтобы это видео максимально распространили в социальных сетях, так как верит, что справедливость все-таки может восторжествовать. Тем более, что вокруг ее участия в конкурсе тоже начались интриги. Милена не смогла выдержать нападков в ее сторону и в одном из эфиров даже плакала и просила, чтобы не вспоминали о том, что она из детского дома.
Как рассказала Милена, тем, кто претендовал на машину, пришлось простоять на сильном холоде ни один час. Безбородова выдержала и выстояла до самого конца. Она даже присела 950 раз, но ее старания все равно так никто и не оценил.
Естественно, что Милена Безбородова верила в свою победу. Однако приз ей в итоге так и не достался. Машину, как утверждает Безбородова, получила Марина Африкантова, и теперь она просит, чтобы зрители помогли ей выиграть хотя бы квартиру, ведь она ее заслужила.
Милена Безбородова разместила свои откровения в личном stories. Она попросила, чтобы это видео максимально распространили в социальных сетях, так как верит, что справедливость все-таки может восторжествовать. Тем более, что вокруг ее участия в конкурсе тоже начались интриги. Милена не смогла выдержать нападков в ее сторону и в одном из эфиров даже плакала и просила, чтобы не вспоминали о том, что она из детского дома.
Как рассказала Милена, тем, кто претендовал на машину, пришлось простоять на сильном холоде ни один час. Безбородова выдержала и выстояла до самого конца. Она даже присела 950 раз, но ее старания все равно так никто и не оценил.
Естественно, что Милена Безбородова верила в свою победу. Однако приз ей в итоге так и не достался. Машину, как утверждает Безбородова, получила Марина Африкантова, и теперь она просит, чтобы зрители помогли ей выиграть хотя бы квартиру, ведь она ее заслужила.