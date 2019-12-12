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Эксперты сообщили, что повышенный метеоризм может указывать на болезни

Часто повышенный метеоризм говорит о неправильном питании, но эксперты сообщили, что иногда он может указывать и на болезни. Они советуют обратить внимание на работу кишечника и исключить онкологические заболевания.

Газообразование и метеоризм люди считают проблемой и часто ее стыдятся. Если повышенный метеоризм появляется на фоне обычного рациона, то стоит консультироваться с доктором, поскольку проблема может указывать на наличие заболевания. Это могут быть воспалительные процессы, гастрит, энтерит, колит, целиакия. Эксперты считают, что прежде всего необходимо исключить наличие опухоли, которая может препятствовать отхождению газов.

Также кишечник напрямую связан с психикой и нервной системой. Обилие газов может говорить о депрессии, сильном стрессе или неврозе.

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Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 11:47

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