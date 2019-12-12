В Сети высмеяли ссору между Ксенией Собчак и Викторией Лопыревой





Так, поклонники отметили, что Ксения Собчак и сама бросила Максима Виторгана, хотя многие считают актера прекрасным отцом. Телеведущая в своем микроблоге в Instagram написала, что Виктория Лопырева якобы увела мужа у беременной подруги, но в итоге бизнесмен оказался банкротом, живут они в квартире звезды.Однако поклонники поспешили напомнить, что Ксения Собчак и сама не святая, ведь по ее инициативе практически распалась семья, сейчас знаменитость счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым, а Максим Виторган встречается с коллегой Нино Нинидзе. Тем не менее, журналистке в будущем посоветовали более обдуманно подходить к критике других звезд.