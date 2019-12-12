В Сети высмеяли ссору между Ксенией Собчак и Викторией Лопыревой
Не так давно Ксения Собчак раскритиковала брак Виктории Лопыревой с бизнесменом Игорем Булатовым, намекнув, что в скором времени она снова окажется на "рынке невест", ведь у избранника закончатся деньги. В Сети уже успели раскритиковать спор двух блондинок, вспомнив о предположительной измене теледивы.
Так, поклонники отметили, что Ксения Собчак и сама бросила Максима Виторгана, хотя многие считают актера прекрасным отцом. Телеведущая в своем микроблоге в Instagram написала, что Виктория Лопырева якобы увела мужа у беременной подруги, но в итоге бизнесмен оказался банкротом, живут они в квартире звезды.
Однако поклонники поспешили напомнить, что Ксения Собчак и сама не святая, ведь по ее инициативе практически распалась семья, сейчас знаменитость счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым, а Максим Виторган встречается с коллегой Нино Нинидзе. Тем не менее, журналистке в будущем посоветовали более обдуманно подходить к критике других звезд.
Так, поклонники отметили, что Ксения Собчак и сама бросила Максима Виторгана, хотя многие считают актера прекрасным отцом. Телеведущая в своем микроблоге в Instagram написала, что Виктория Лопырева якобы увела мужа у беременной подруги, но в итоге бизнесмен оказался банкротом, живут они в квартире звезды.
Однако поклонники поспешили напомнить, что Ксения Собчак и сама не святая, ведь по ее инициативе практически распалась семья, сейчас знаменитость счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым, а Максим Виторган встречается с коллегой Нино Нинидзе. Тем не менее, журналистке в будущем посоветовали более обдуманно подходить к критике других звезд.