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Стали известны самые популярные внедорожники на рынке Москвы

Эксперты смогли выяснить, какие внедорожники являются самыми популярными на рынке Москвы. Среди востребованных SUV числились модели от Hyundai, Volkswagen, Nissan и другие.

Как сообщают представители информационного портала «Автостат», жители Москвы приобрели около 10,2 тыс внедорожников, что говорит о снижении спроса на сегмент SUV на 5% по сравнению с 2018 годом. Уже во второй раз Hyundai Creta сместили с доминирующих позиций, место которого занял немецкий Volkswagen Tiguan. Владельцами модели за текущий год стали 667 москвичей. Бывший лидер столичного рынка смог реализовать 664 экземпляра.

А вот третье место досталось «японцу» в Nissan Qashqai с результатом в 586 проданных единиц. Известно, что он достиг наибольшей популярности в августе. Автомобиль смог достигнуть 32%-ого роста продаж среди московской клиентуры благодаря выгодному соотношению цены и качества. Помимо вышеперечисленных марок, в рейтинг также вошли Skoda Kodiaq (554 шт.), Nissan X-Trail (368 шт.), KIA Sorento (355 шт.), KIA Sportage (305 шт.), Mitsubishi Outlander (303 шт.), Mazda CX-5 (277 шт.) и Toyota RAV4 (276 шт.).

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:33

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