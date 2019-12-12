Ученые смогли сравнить волос человека и шерсть слона на прочность





Специалисты сопоставили физические характеристики шерсти и волос разнообразных животных. Как оказалось, слоновья шерсть в 4 раза толще человеческого волоса, но именно волос оказался прочнее. На грамм массы прочность человеческого волоса оказалась такой, как у проволоки, способной выдержать давление 2000 атмосфер. Также волосы растягиваются в 2 раза без утраты механических качеств. Их особенность заключена в двойном слое кератина, который организован узором, делая волосы схожими на тягучие жидкости.Проведя параллель между шерстью лошади, медведя, жирафа и других животных, исследователи удостоверились, что волос человека самый прочный. В настоящее время они планируют изготовить синтетические материалы, строение которых станет идентичной человеческому волосу.