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Ученые смогли сравнить волос человека и шерсть слона на прочность

Эксперты провели исследование и сопоставили на прочность волосы человека с шерстью слона. За образцы брали щетину, шерсть лошадей, кабана, медведя, жирафа и пекари.

Специалисты сопоставили физические характеристики шерсти и волос разнообразных животных. Как оказалось, слоновья шерсть в 4 раза толще человеческого волоса, но именно волос оказался прочнее. На грамм массы прочность человеческого волоса оказалась такой, как у проволоки, способной выдержать давление 2000 атмосфер. Также волосы растягиваются в 2 раза без утраты механических качеств. Их особенность заключена в двойном слое кератина, который организован узором, делая волосы схожими на тягучие жидкости.

Проведя параллель между шерстью лошади, медведя, жирафа и других животных, исследователи удостоверились, что волос человека самый прочный. В настоящее время они планируют изготовить синтетические материалы, строение которых станет идентичной человеческому волосу.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 11:27

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