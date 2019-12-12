Звезда «Полицейского с Рублевки» Рина Гришина рассказала о своем отношении к постельным сценам





Рина Гришина начала карьеру в кинематографе еще с 13 лет, но славу её принес персонаж Алисы Рыбкиной. Сама звезда сообщила в новом интервью отечественному изданию, что всеми силами пытается избежать какого-либо амплуа. Поэтому она пытается играть разноплановых личностей, как в ситкомах «Кухня» и «Отель Элеон». Она также затронула тему постельных сцен, отметив, что не смотрела скандальный фильм «Текст».Гришина спокойно относится к проявлению сексуальности на экране, но только если она органично вписывается в сюжет. Ей особенно приятно работать с киноделами, которые могут сделать постельную сцену еще и красивой. Отличным примером артистка называет новый телесериал «Око», где у неё был подобный опыт во время съемок. Кроме прочего, знаменитость рассказала о собственном ежемесячном фестивале короткого метра Moscow Shorts, который она создала совместно с Алексом Настою. Показы работ молодых режиссеров проводятся в московском кинотеатре «Космос».