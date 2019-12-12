«Cupra» откажется от выпуска спорткаров в пользу внедорожников





Директор Seat отметил, что ему нравится представительский бренд «Cupra», и он искренне любит спорткары, однако современная ситуация больше не позволяет ему игнорировать факты. По его словам, продажи кабриолетов, родстеров и двухместных авто являются незначительными в силу того, что подобные автомобили предлагают низкий уровень комфорта и надежности как для водителя, так и для пассажиров. Именно поэтому даже обеспеченные покупатели все чаще отдают предпочтение спортивным внедорожникам. Такой выбор позволяет сохранить возможность быстрой езды, но при этом значительно повышает уровень комфорта и безопасности. Именно поэтому все три последние модели «Cupra» являются внедорожниками: Ateca, Formentor и Tavascan. Также у производителя имеется несколько концептов электрических автомобилей, серийные версии этих авто появятся в течение ближайших лет.По словам директора Seat, бренд «Cupra» продает в год около 500 тысяч автомобилей и больше не может позволять себе подобную роскошь. «Хотя она мне нравится», - признается Лука де Мео. Руководитель производителя не исключает, что в будущем бренд может вернутся к привычной стратегии.