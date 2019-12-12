В Сети появились снимки первой супруги участника проекта "Дом-2" Иосифа Оганесяна





Долгое время Иосиф Оганесян всячески скрывал тот факт, что до брака с Сашей Черно у него была первая супруга. Правда открылась, когда телеведущие и коллеги увидели паспорт молодого человека. Позже в Сети появились и снимки участника реалити-шоу с избранницей, новость о которой стала неожиданностью даже для Саши Черно.Поклонники тут же стали сравнивать двух избранниц Иосифа Оганесяна, отметив, что первая очень милая. Что именно стало причиной разрыва влюбленных, осталось неизвестным, однако, видимо, не все было так хорошо. После женитьбы с Сашей Черно Оганесяна многие считали балагуром, веселым добрым парнем и неудачником, за что постоянно с ним ссорится жена. Однако, учитывая тот факт, что мужчина уже вступал в брак, показалась его совершенно другая сторона.