Создана цифровая “сиделка” для лежачих пациентов





Это небольшое устройство оснащено разговорной функцией и системой ИИ, которая помогает в уходе за лежачими больными. OrbitaASSIST помогает обрабатывать звонки пациентов, определять их экстренность и распределять между сотрудниками больницы. Она учитывает специализацию и занятость всех работников. В случае, если больной нуждается в стакане воды, то аппарат вызывает медсестру, а в при ухудшении состояния, помощник позовет лечащего врача. Последний сможет ознакомиться с показателями пациента еще до того, как зайдет к нему в палату.В результате тестов выяснилось, что данная умная “сиделка” помогла сократить время ожидания медперсонала и улучшить самочувствие пациентов. За полтора года тестирования в одном из университетских госпиталей Сиднея OrbitaASSIST смогла обработать 8 тысяч запросов.