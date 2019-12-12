Эвелина Бледанс рассказала о встрече с полтергейстом в старинном замке во Франции
Отечественная Эвелина Бледанс поделилась воспоминаниями о том, как однажды столкнулась с привидением во Франции. Звезда решилась остаться на ночь в старинном замке, где, согласно слухам, поселился полтергейст.
Также Эвелина Бледанс не стала скрывать, что считает роль медсестры в “Маски-шоу” неудачной, поскольку она закрепила за ней образ красотки-дурнушки, мешая в получении более серьезных предложений от режиссеров.
Также Эвелина Бледанс не стала скрывать, что считает роль медсестры в “Маски-шоу” неудачной, поскольку она закрепила за ней образ красотки-дурнушки, мешая в получении более серьезных предложений от режиссеров.