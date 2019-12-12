Большинство россиян покупают смартфоны с тройной камерой и двумя SIM-картами





Повышение популярности социальных сетей приводит к тому, что пользователи выставляют все более высокие требования к качеству фото- и видеосъемки устройства. Именно поэтому россияне чаще всего покупают смартфоны с тройной основной камерой, а также 3- и 5-кратным зумом. Кроме того, эксперты отмечают, что уже сейчас датчик на 48 МП никого не сможет удивить. Растет популярность смартфонов с большим экраном. В 2019 году число устройств с дисплеем с диагональю более 6 дюймов выросло с 5 до 46,3%. Также значительный рост отмечен у модулей NFC, предназначенных для бесконтактных платежей, их доля увеличилась с 30,5 до 49%. Эксперты обратили внимание на то, что наличие второй SIM-карты перестало является критерием выбора у россиян. При этом, такая ситуация объясняется тем, что сейчас практически все модели имеют такую характеристику.В целом был составлен такой портрет среднестатистического смартфона, купленного в России в 2019 году: тройная основная камера, экран с диагональю от 5,5 дюйма, не менее 64 ГБ встроенной памяти и наличие модуля NFC. В 2020-м эксперты ожидают резкий рост популярности устройств, работающих с сетями нового поколения 5G.