В Египте ученые нашли останки вымершего сухопутного кита-протоцетида





По словам специалистов из Мичиганского университета, данная особь является самым «молодым» китом-протоцетидом среди представителей вида Aegicetus gehennae. Длина самца составляла 3,7 метров, весил он 900 килограммов. При этом туловище и хвост данного вида более удлинены по сравнению со строением тела его предков, это указывает на то, что существо обитало в основном в воде.Вымершее животное передвигалось волнообразными движениями, как современный крокодил. Этому способствовало строение его задних конечностей. Несмотря на то, что кит-протоцетид большую часть времени проводил в воде, иногда он выбирался на сушу. Руководитель исследования Филипп Джингерих считает, что найденные останки помогут восстановить весь эволюционный путь развития эоценовых китов.