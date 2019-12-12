В Египте ученые нашли останки вымершего сухопутного кита-протоцетида
Американские палеонтологи обнаружили в египетской Долине китов окаменелые останки, принадлежащие киту-протоцетиду, возрастом 35 млн лет. На суше вымершее существо оказалось благодаря способности перемещаться не только в воде, но и по твердой поверхности.
По словам специалистов из Мичиганского университета, данная особь является самым «молодым» китом-протоцетидом среди представителей вида Aegicetus gehennae. Длина самца составляла 3,7 метров, весил он 900 килограммов. При этом туловище и хвост данного вида более удлинены по сравнению со строением тела его предков, это указывает на то, что существо обитало в основном в воде.
Вымершее животное передвигалось волнообразными движениями, как современный крокодил. Этому способствовало строение его задних конечностей. Несмотря на то, что кит-протоцетид большую часть времени проводил в воде, иногда он выбирался на сушу. Руководитель исследования Филипп Джингерих считает, что найденные останки помогут восстановить весь эволюционный путь развития эоценовых китов.
По словам специалистов из Мичиганского университета, данная особь является самым «молодым» китом-протоцетидом среди представителей вида Aegicetus gehennae. Длина самца составляла 3,7 метров, весил он 900 килограммов. При этом туловище и хвост данного вида более удлинены по сравнению со строением тела его предков, это указывает на то, что существо обитало в основном в воде.
Вымершее животное передвигалось волнообразными движениями, как современный крокодил. Этому способствовало строение его задних конечностей. Несмотря на то, что кит-протоцетид большую часть времени проводил в воде, иногда он выбирался на сушу. Руководитель исследования Филипп Джингерих считает, что найденные останки помогут восстановить весь эволюционный путь развития эоценовых китов.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:35