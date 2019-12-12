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Рассчитанный на 11 часов работы смартфон Oukitel K13 Pro подешевел на 35%

Компания Oukitel сообщает о начале 7-дневной акции на фирменные смартфоны K13 Pro. Рассчитанный на 11 часов работы гаджет подешевел на 35%.

Китайский производитель Oukitel постоянно выпускает новые модели, которые конкурируют с более дорогими устройствами других брендов. Такая формулировка особенно подходит для K13 Pro. Смартфон не только имеет качественное оборудование среднего класса, но и реализуется по очень выгодной цене. Компания объявила о специальном предложении, с помощью которого клиенты могут приобрести новый гаджет не за 260 долларов США, а за 170 долларов США. Oukitel K13 Pro решил отойти от дизайна предыдущих поколений и потому получил уникальный внешний вид. Для 6,41-дюймового дисплея используется O-образный форм-фактор, защищенный стеклянным покрытием Asahi.

Соотношение экрана к корпусу достигает 90,3%, что позволяет избавиться от слишком выступающего обрамления экрана. Самой важной особенностью смартфона называют батарею емкостью 11 000 мАч, которая обеспечивает 11 часов беспрерывной работы на одном заряде. Модель оснащена 8-ядерным процессором MT6762 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Это позволяет телефону потреблять энергию с меньшей скоростью, не нагружая аккумулятор. Комплект также включает 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 128 ГБ через microSD. Что касается камер, то Oukitel K13 Pro оснащен задним датчиком с двумя объективами на 16 Мп + 2 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Недорогой продукт поддерживает разблокировку как по отпечатку пальца, так и по идентификатору лица.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:28

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