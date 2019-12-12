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Смерть мужа и тяжелая болезнь: Клара Новикова отмечает 73-летие

Российской актрисе Кларе Новиковой исполнилось 73 года, и она продолжает быть активной на сцене и в жизни. Звезда пережила смерть любимого мужа, которая стала ее личной трагедией.

Юмористка Клара Новикова говорила со сцены о бытовых вещах, чем заслужила признательность поклонниц. Она быстро стала популярной, а также окружила себя надежными людьми, но не сразу смогла найти настоящую любовь. Впервые звезда влюбилась в однокурсника, который в итоге не пришел на сватовство, а Новикова скрыла свою беременность. Она решилась на аборт, а потом назло бывшему возлюбленному вышла замуж за барабанщика Виктора Новикова. Первый муж актрисы часто выпивал и был домашним тираном, а о заботе и поддержке она узнала лишь во втором браке. Смерть любимого мужа, журналиста Юрия Зерчанинова, стала личной трагедией звезды, но она смогла продолжать свой творческий путь.

Недавно звезда пропала с экранов, в связи с чем поклонники предположили наличие болезни у звезды. Однако она опровергла домыслы, заявив, что возмущена подобной информацией. Позже она призналась, что тяжелую болезнь переживала в 90-х, но ей помогли пережить этот период близкие люди. Сейчас актриса посвящает себя семье и продолжает заниматься творчеством.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:21

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