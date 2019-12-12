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Любовь Толкалина проговорилась о тайной свадьбе дочери Марии Михалковой-Кончаловской

На днях Мария Михалкова-Кончаловская тайно вышла замуж за молодого избранника, который старше неё на 9 лет. Любовь Толкалина проговорилась в соцсетях о свадьбе 18-летней дочери.
Любовь Толкалина проговорилась о тайной свадьбе дочери Марии Михалковой-Кончаловской

Любовь Толкалина случайно сообщила подписчикам в соцсети Instagram, что её единственная дочь уже состоит в браке. Оказалось, что Мария Михалкова-Кончаловская более года встречалась с 27-летним Никитой, с которым обосновалась в Санкт-Петербурге. Известно, что молодожены познакомились на Киевском вокзале, чья дружба постепенно переросла в любовь. Стоит отметить, что дочь известной актрисы долгое время не хотела знакомить молодого человека с собственными родителями. Она обосновывала свое решение тем, что они "не понравятся" друг другу.

Сама Толкалина говорит, что ей понравился избранник дочери, а её отец занял выжидательную позицию. По словам последнего, "она всегда останется для него маленькой Машей". Позднее Михалкова-Кончаловская поделилась с фолловерами, что планирует вернуться в Москву, поскольку сильно скучает по матери. Она хотела развивать собственные творческие способности, но её карьера как орнаменталиста развивается слишком медленно. Поклонники поддержали её в подобном рвении, добавив, что смена климата может пойти на пользу начинающей художнице.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:07

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