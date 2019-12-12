Любовь Толкалина проговорилась о тайной свадьбе дочери Марии Михалковой-Кончаловской

Любовь Толкалина случайно сообщила подписчикам в соцсети Instagram, что её единственная дочь уже состоит в браке. Оказалось, что Мария Михалкова-Кончаловская более года встречалась с 27-летним Никитой, с которым обосновалась в Санкт-Петербурге. Известно, что молодожены познакомились на Киевском вокзале, чья дружба постепенно переросла в любовь. Стоит отметить, что дочь известной актрисы долгое время не хотела знакомить молодого человека с собственными родителями. Она обосновывала свое решение тем, что они "не понравятся" друг другу.Сама Толкалина говорит, что ей понравился избранник дочери, а её отец занял выжидательную позицию. По словам последнего, "она всегда останется для него маленькой Машей". Позднее Михалкова-Кончаловская поделилась с фолловерами, что планирует вернуться в Москву, поскольку сильно скучает по матери. Она хотела развивать собственные творческие способности, но её карьера как орнаменталиста развивается слишком медленно. Поклонники поддержали её в подобном рвении, добавив, что смена климата может пойти на пользу начинающей художнице.