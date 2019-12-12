Ученые нашли доказательства смертельной опасности дневного сна





Соответствующая работа бала завершена специалистами Университета науки и технологий в Ухане. Проводимое там исследование растянулось на 6 лет. В нем поучаствовали свыше 31 тысячи граждан, чей средний возраст достигал 62 лет. Согласно итогам эксперимента, 8% добровольцев дремали днем по 90 минут и дольше, 24% — имели высокую продолжительность ночного отдыха, а именно 9 часов и больше. Оказалось, что это может привести к повышенному риску инсульта, в частности, любители поспать дольше на 23% чаще страдают от приступов, чем те, кто спит 7-8 часов в сутки. У тех, кто спит долго ночью и дремлет днем, фиксируется инсульт на 85% чаще.Во время исследования выявлено более 1,5 тыс. случаев инсульта среди участников эксперимента. Ученые напоминают, что здоровый сон важен для граждан среднего и старшего возраста.