Филипп Киркоров поздравил Эмина Агаларова с днем рождения, мотивируя его на новые свершения

Эмину Агаларову 12 декабря исполнилось 40 лет, в связи с чем Филипп Киркоров адресовал ему поздравления. Артист считает это возрастом, когда можно осознать, как вклад в музыкальный мир необходим публике и насколько неоценим. Поп-король пожелал юбиляру двигаться вперед, укреплять свои позиции и оставаться на волне позитива. Также Киркоров считает важным, чтобы проекты Агаларова были успешными, например фестиваль “Жара”. Артист мотивировал коллегу на новые свершения и реализацию самых смелых идей.В комментариях к посту подписчики Киркорова присоединились к поздравлениям.