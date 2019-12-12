Филипп Киркоров поздравил Эмина Агаларова с днем рождения, мотивируя его на новые свершения
Филипп Киркоров мотивировал Эмина Агаларова на новые свершения в день его рождения. Свои поздравления коллеге поп-король российской эстрады разместил в Instagram.
Эмину Агаларову 12 декабря исполнилось 40 лет, в связи с чем Филипп Киркоров адресовал ему поздравления. Артист считает это возрастом, когда можно осознать, как вклад в музыкальный мир необходим публике и насколько неоценим. Поп-король пожелал юбиляру двигаться вперед, укреплять свои позиции и оставаться на волне позитива. Также Киркоров считает важным, чтобы проекты Агаларова были успешными, например фестиваль “Жара”. Артист мотивировал коллегу на новые свершения и реализацию самых смелых идей.
В комментариях к посту подписчики Киркорова присоединились к поздравлениям.
Эмину Агаларову 12 декабря исполнилось 40 лет, в связи с чем Филипп Киркоров адресовал ему поздравления. Артист считает это возрастом, когда можно осознать, как вклад в музыкальный мир необходим публике и насколько неоценим. Поп-король пожелал юбиляру двигаться вперед, укреплять свои позиции и оставаться на волне позитива. Также Киркоров считает важным, чтобы проекты Агаларова были успешными, например фестиваль “Жара”. Артист мотивировал коллегу на новые свершения и реализацию самых смелых идей.
В комментариях к посту подписчики Киркорова присоединились к поздравлениям.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:38