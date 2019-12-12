Ирина Агаларова прилюдно отчитала перебившего ее сына и юбиляра певца Эмина

Несмотря на то, что день рождения у Эмина наступил 12 декабря, исполнитель уже успел устроить юбилейный концерт, где среди гостей отметилась певица Катя Лель. Одними из самых трогательных поздравлений стали слова сыновей Эмина — близнецов Али и Микаила. Они назвали музыканта «самым лучшим» и сказали, что «очень любят» его. Воспользовавшись ситуацией, они попросили у именинника собаку, а также заявили, что им нравится слушать Тимати, Егора Крида и Элджея.Затем слово взяла мама Эмина Ирина Иосифовна Агаларова. Она не стала хвалить его за заслуги, но отметила, что этот год стал для него лучшим, поскольку у певца родилась дочь Афина. Кроме того, ее восхитило, что сын не отказывает в помощи детям и пожилым людям. Музыкант попытался перебить маму, но она сильно возмутилась и прилюдно отсчитала его за этот поступок, указав на отсутствие воспитания.