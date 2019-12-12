«Бог ее миловал»: Дима Билан подтвердил короткий роман с Яной Рудковской





Слухи о романе Димы Билана и Яны Рудковской ходили уже давно. Относительно недавно сама продюсер призналась, что у нее были короткие отношения с певцом и тогда у них все было очень серьезно. Супруга Евгения Плющенко рассказала, что артист ее полностью устраивал как партнер: красивый, успешный и интересный человек. Тогда же знаменитость заявила, что исполнитель отлично целуется.В недавнем интервью изданию Kp.ru Дима Билан подтвердил слова Яны Рудковской. Артист отметил, что у них действительно был роман, однако он оказался очень коротким. По словам певца, продюсеру повезло, что у них не сложились отношения, так как у него очень непростой характер, а также звезда редко бывает дома из-за постоянных гастролей. «Бог ее миловал», - констатировал артист.При этом Дима Билан отметил, что если бы не их роман с Яной Рудковской, то, вполне возможно, они бы никогда не стали друзьями и партнерами. Артист признался, что дружба со многими представительницами прекрасного пола у него нередко начиналась именно с романтических отношений.