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Haima выпустит в РФ недорогую гибридную версию Haima 8S

Новый внедорожник Haima 8S обладает дизайном, почти неотличимым от Hyundai Santa Fe четвертого поколения. Теперь автопроизводитель хочет выпустить в России недорогую гибридную версию кроссовера.

Китайский бренд Haima недавно зарегистрировал среднеразмерную модель 8S в Роспатенте, что говорит о скором появлении внедорожника в России. И если иностранные покупатели имели возможность приобрести вариант с 1,2-литровыми бензиновыми двигателями, то сейчас сообщается о планах вывести на отечественный рынок гибридную версию кроссовера. Силовая установка обновленного Haima 8S будет включать электрический мотор с дальностью до 80 км и 1,6-литровым бензиновым агрегатом мощностью в 194 л. с. Что касается трансмиссии, то клиентам предоставляется 6-ступенчатая автоматическая КПП. Известно, что SUV из КНР построен на платформе HMGA, которая имеет независимую переднюю подвеску.

Что касается интерьера, то в салоне водитель может найти мультимедийную систему с парящим дисплеем, усеченный руль и электронный рычаг коробки переключения передач. Особенностью модели также можно назвать три массивных вентиляционных дефлектора, которые расположились на передней панели. В комплект входит еще камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, парктроник и стильная кожаная обивка. Поскольку обычная версия Haima 8S достигает суммы в 785 тыс. рублей, то стоимость гибридного внедорожника немного увеличится.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:23

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