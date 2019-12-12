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National Interest назвал список самых мощных флотов мира

Издание The National Interest назвало список самых мощных морских флотов мира. Лидерство журналисты ожидаемо отдали ВМС США, которые доминируют во всех мировых океанах, второе место досталось Китаю, а третье – России.
National Interest назвал список самых мощных флотов мира

Для составление рейтинга использовалось количество военной техники и ее характеристики. Самый сильный морской флот мира у США. ВМС этой страны имеют 10 авианосцев, 9 десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подводные лодки. Все это позволяет США доминировать в любой точке мирового океана. Второе место досталось флоту Китая. С 1989 года военный бюджет КНР вырос в 10 раз, а это не могло не сказаться на боевой мощи морских сил. Китай может рассчитывать на 1 авианосец, 3 десантных корабля, 25 эсминцев, 42 фрегата, 8 атомных и 50 обычных подлодок.

ВМФ России расположились на третьем месте. The National Interest отмечает, что РФ всегда была сухопутным государством, однако она все равно имеет внушительный флот. На его вооружении находится 79 крупных кораблей, 1 авианосец, 5 крейсеров, 13 эсминцев и 52 подводные лодки. Четвертое место досталось морским силам Великобритании. Они могут рассчитывать на 3 десантных корабля, 19 фрегатов и эсминцев, 7 ударных атомных и 4 обычных подлодок. Замыкают список морские силы Японии. На их вооружении стоит 114 кораблей, 46 эсминцев и 16 подводных лодок, считающихся самыми современными во всем мире.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:15

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