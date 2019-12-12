Эвелина Бледанс заявила, что не любила собственный образ медсестры в “Маски-шоу”





После участия в “Маски-шоу”, где актриса играла медсестру, ей было трудно найти работу, поскольку многие видели в ней лишь сексуальную неумеху с декольте и длинными ногами. Эвелина Бледанс считает, то этот образ подпортил ей карьеру, но при этом стал культовым. В новом интервью звезда призналась, что передаривает презенты, поскольку она часто получает за работу сертификаты, косметику или украшения. Раньше актриса любила втягивать живот на фото, но потом заметила, что из-за этого начинают торчать ребра, поэтому теперь ей достаточно выпрямить спину и расправить плечи. Оказалось, что на артистку дважды нападали, и она планировала защититься ударом в пах, но все равно промахивалась.В школьные годы Эвелина Бледанс любила прогулять занятия, симулируя болезнь, а оставшись в доме в одиночестве, она спала или листала журналы. Во время учебы в университете она могла не заплатить за проезд в общественном транспорте, чтобы потратить деньги на приятные для себя вещи.