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Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на новогодние подарки

В ходе опроса аналитики установили, что россияне в среднем готовы потратить 13 500 рублей на новогодние подарки. Специалисты проводили исследование в 675 населенных пунктах в период с 25 ноября по 7 декабря, всего были опрошены 5000 экономически активных граждан России возрастом старше 18 лет.

Наибольшие затраты готовы понести российские мужчины. Их бюджет на новогодние подарки в среднем составит 15 600 рублей, у женщин — 11 200 рублей. Москвичи планируют выделить на покупку подарков самую большую сумму в размере 16 500 рублей, в Красноярске она составила 15 000 рублей, столько же готовы заплатить жители Санкт-Петербурга. Самый маленький бюджет заложили в Волгограде и Казани — в среднем 10 000 рублей.

Превалирующее большинство россиян планируют что-нибудь подарить своим знакомым и близким. В основном они будут готовить сюрпризы для родственников (74%), своих любимых (38%), а также друзей (24%) и коллег (12%). Не менее 11% собираются в Новый год приобрести что-нибудь для себя, столько же человек вовсе не намерены праздновать и дарить подарки.

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Общество
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:49

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