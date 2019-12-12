Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на новогодние подарки





Наибольшие затраты готовы понести российские мужчины. Их бюджет на новогодние подарки в среднем составит 15 600 рублей, у женщин — 11 200 рублей. Москвичи планируют выделить на покупку подарков самую большую сумму в размере 16 500 рублей, в Красноярске она составила 15 000 рублей, столько же готовы заплатить жители Санкт-Петербурга. Самый маленький бюджет заложили в Волгограде и Казани — в среднем 10 000 рублей.Превалирующее большинство россиян планируют что-нибудь подарить своим знакомым и близким. В основном они будут готовить сюрпризы для родственников (74%), своих любимых (38%), а также друзей (24%) и коллег (12%). Не менее 11% собираются в Новый год приобрести что-нибудь для себя, столько же человек вовсе не намерены праздновать и дарить подарки.