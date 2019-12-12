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В России создадут центр по обнаружению опасных астероидов

В России создадут национальный Центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет. Он будет взаимодействовать с Роскосмосом, Российской академией наук, МЧС России и даже МИД РФ, план должны утвердить до середины 2020 года.
В России создадут центр по обнаружению опасных астероидов

Идея о создании Центра по обнаружению опасных астероидов появляется не впервые. Еще много лет назад Борис Шустов, являвшийся научным руководителем Института астрономии РАН, заявлял, что Россия значительно отстает от других стран в этом вопросе. К 2019 году ситуация не изменилась, согласно статистики, РФ обнаружила лишь 0,1% опасных астероидов от тех, о которых сообщили специалисты из США. Чтобы решить данную проблему, планируется создать подобную организацию. Центр будет заниматься обнаружением и мониторингом малых небесных тел, угрожающих Земле. К этой категории относится пыль, метеориты, кометы и астероиды. Предполагается наличие активного взаимодействия с подобными учреждением в других странах.

План создания Центра обнаружения опасных комет планируют утвердить до середины 2020 года, а реализовать проект к 2025-му. Система должна быть автоматической. Она будет собирать, классифицировать и хранить всю необходимую информацию, а также делать оповещения в случае необходимости. Стоимость реализации проекта пока не сообщается, однако стоит отметить, что он был включен Федеральную космическую программу, рассчитанную на период с 2016 по 2025 год.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:56

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