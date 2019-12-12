Ученые призвали размещать на пищевых этикетках упражнения для сжигания калорий





В новом исследовании подчеркивается необходимость введения новых этикеток продуктов питания, чтобы информировать людей о количестве упражнений, необходимых для сжигания калорий. Предлагается указывать данную информацию вместо сведений о калориях, присутствующих в конкретном продукте. Ученые уверены, что это решение будет более эффективным в поддержании здорового веса. Королевское общество общественного здравоохранения утверждает, что большинство людей не могут рассчитать уровень калорий и жиров с точки зрения энергетического баланса. Предлагается ввести маркировку продуктов питания “Pace” в эквиваленте или калорийности физической активности, что покажет потребителям, сколько минут упражнений или пройденных миль помогут сжечь калории, которые дает конкретный продукт. Исследования в Университете Лафборо подтверждают этот подход, предсказывая, что при широком применении в среднем он поможет сбрасывать до 200 калорий на человека в день.Новую информацию предлагается указывать на упаковке продуктов питания и напитков, полочных ценниках в супермаркетах, а также в меню ресторанов и точек быстрого питания. Предполагается, что органы общественного здравоохранения смогут рассмотреть возможность включения политики, направленной на продвижение данного решения в качестве стратегии, способствующей профилактике и лечения ожирения и связанных с ним заболеваний.