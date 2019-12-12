Nissan Kicks получил больше опций безопасности в базовой комплектации





Производитель Nissan решил, что популярный Nissan Kicks не требует больших перемен, поэтому обновленная версия авто получит только одно крупное изменение. Комплекс активной безопасности Nissan Safety Shield 360 теперь будет доступен начиная с базовой комплектации. Все остальные характеристики модели останутся неизменными. Комплекс активной безопасности Nissan Safety Shield 360 у Nissan Kicks будет включать системы автоматического экстренного торможения при обнаружении пешеходов и других препятствий на дороге, автоматического торможения при езде задним ходом, предупреждение о выезде с полосы движения, напоминание о слепых зонах, информацию о них водитель получит с помощью радара, функцию слежения за перекрестным движением сзади и адаптивные фары.Под капотом компактного кроссовера Nissan Kicks по-прежнему окажется безальтернативный 1,6-литровый двигатель, выдающий 122 «лошадки». Вместе с ним будет работать небольшой электромотор, а также вариатор. Цена новинки на рынке США будет прежней – 18 тысяч 870 долларов или 1 млн 195 тысяч рублей по текущему курсу валют за базовую и топовую модели соответственно. Когда стоит ждать новинки в России – не сообщается.