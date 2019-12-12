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Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель засветила крепеж накладного живота

Звезда реалити "Дом-2" Ольга Рапунцель не смогла нормально сесть, и в итоге зрители увидели, что у нее накладной живот, так как был виден крепеж. Беременность Ольги уже считают не настоящей и предполагают, что малыша для нее и Дмитрия Дмитренко на самом деле вынашивает суррогатная мать.

Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель засветила крепеж накладного живота

Появилось доказательство, согласно которому, можно с уверенностью сказать, что Ольга Рапунцель имитирует свою беременность. Так, в одном из эфиров можно было увидеть, что крепеж ее подушки немного засветился. Он располагался на спине девушки. Большинство зрителей уверяют, если живот и правда не настоящий, то это многое может объяснить, ведь он то есть, то нет. А иногда у Ольги он увеличивается до таких размеров, что можно предположить, что у нее уже 6-й или 7-й месяц, хотя она только недавно сказала об ожидании малыша.


Тем не менее, Ольга Рапунцель продолжает манипулировать своим положением и рассказывает, что не может принимать активное участие в жизни коллектива, потому что не всегда нормально себя чувствует из-за беременности.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:21

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