Анастасия Балинская рассказала, что осталось за кадром ее драки с Анастасией Ивановой





Обоюдная непереносимость друг друга у Балинской и Ивановой дала о себе знать. В итоге Анастасия Иванова не смогла сдержаться, слушая бесконечные оскорбления в свой адрес, и бросилась в прямом смысле слова с кулаками на Анастасию Балинскую. Однако, по словам Балинской, все равно в столкновении победила она.После произошедшего Анастасия Балинская не стала молчать и оставила комментарий насчет этой ситуацию в stories. Она написала, что и правда первая на нее набросилась Иванова, а после еще рассказывала о том, что получила сильные увечья. В итоге Балинская сказала, что не желает больше ничего общего иметь с проектом "Дом-2", а также отказывается принимать участие в каких-либо передачах, которые связаны с шоу.