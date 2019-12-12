Анастасия Балинская рассказала, что осталось за кадром ее драки с Анастасией Ивановой
Бывшая участница скандального телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Анастасия Балинская открыла все секреты драки с Анастасией Ивановой. Так, Балинская отметила, что она никак не пострадала.
Обоюдная непереносимость друг друга у Балинской и Ивановой дала о себе знать. В итоге Анастасия Иванова не смогла сдержаться, слушая бесконечные оскорбления в свой адрес, и бросилась в прямом смысле слова с кулаками на Анастасию Балинскую. Однако, по словам Балинской, все равно в столкновении победила она.
После произошедшего Анастасия Балинская не стала молчать и оставила комментарий насчет этой ситуацию в stories. Она написала, что и правда первая на нее набросилась Иванова, а после еще рассказывала о том, что получила сильные увечья. В итоге Балинская сказала, что не желает больше ничего общего иметь с проектом "Дом-2", а также отказывается принимать участие в каких-либо передачах, которые связаны с шоу.
Обоюдная непереносимость друг друга у Балинской и Ивановой дала о себе знать. В итоге Анастасия Иванова не смогла сдержаться, слушая бесконечные оскорбления в свой адрес, и бросилась в прямом смысле слова с кулаками на Анастасию Балинскую. Однако, по словам Балинской, все равно в столкновении победила она.
После произошедшего Анастасия Балинская не стала молчать и оставила комментарий насчет этой ситуацию в stories. Она написала, что и правда первая на нее набросилась Иванова, а после еще рассказывала о том, что получила сильные увечья. В итоге Балинская сказала, что не желает больше ничего общего иметь с проектом "Дом-2", а также отказывается принимать участие в каких-либо передачах, которые связаны с шоу.