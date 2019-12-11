Филипп Киркоров откровенно рассказал о сексуальных фантазиях и их связи с творчеством

На недавней встрече с журналистами Филипп Киркоров похвалил коллегу Сергея Шнурова, который, по словам артиста, занимается любовью по три раза в неделю. Поп-король эстрады считает, что это вполне нормально, но отказался раскрывать подробности собственной сексуальной жизни. Однако певец отметил, что имеет "большие аппетиты" и удовлетворяет свои потребности так, как хочет. При этом знаменитость признался, что рос в скромной семье, поэтому ему трудно говорить на публике на подобные темы. Однако музыкант считает любовь частью искусства, которая, как и секс, вдохновляет и дарит массу возможностей творческим людям.После признания Киркорова одна из журналисток громко взвизгнула, испугав Киркоров. Певец схватил стоявшую рядом Жасмин и пожаловался на безумные глаза “опасной” сотрудницы СМИ. Далее артист решил лизнуть коллегу, что она быстро пресекла, отметив, что он может испортить ей мейкап.