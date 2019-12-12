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Компания Xiaomi выпустила "умный" датчик света за 7 долларов

Компания Xiaomi показала "умный" гаджет всего за 7 долларов. Презентованный датчик света выпущен для внутреннего рынка Китая под брендом Mijia.

Устройство Xiaomi Mijia способно отслеживать изменения в освещении помещения и составлять рекомендации для пользователя, которые передаются на смартфон. Также гаджет может синхронизироваться с "умными" светильниками и лампами бренда. Руководство датчиком осуществляется посредством фирменного приложения от Xiaomi. Одновременно пользователь имеет возможность добавлять до 10 устройств, которые можно настраивать по индивидуальным пожеланиям.

Корпус Mijia выполнен из материала, который не реагирует на ультрафиолет, а внутри аппарат дополнен датчиком от Texas, позволяющим измерять яркость и силу света. Новое "умное" устройство защищено от влаги и высоких температур, а также может прикрепляться на ровные поверхности или с помощью магнита. На данный момент о дате выхода новинки на рынок не сообщается.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:30

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