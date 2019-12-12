Toyota представит «заряженный» GR Yaris на Токийском автосалоне 2020
Компания Toyota и ее подразделение Toyota Gazoo Racing заявили о том, что они представят новинку на Токийском автосалоне 2020 года. На этом мероприятии бренд презентует «заряженный» хэтчбек Toyota GR Yaris, чей гоночный дебют состоится до конца 2019-го.
Токийский автосалон откроет двери для посетителей 12 января, и на нем Toyota намерена сделать сразу несколько громких анонсов. Японский производитель планирует выпустить хэтчбек Toyota GR Yaris, разработанный специальным подразделением компании – Toyota Gazoo Racing (TGR). Бренд долгое время не выпускал подобных версий, однако недавно представил модель GR Supra и объявил, что спортивные автомобили продолжат появляться в модельной линейке.
В рамках Токийского автосалона хэтчбек Toyota GR Yaris представят в фирменных красно-черно-белых цветах TGR, известных всем любителям гонок категории WRC. Примечательно, что впервые публика сможет увидеть «заряженную» новинку на несколько недель раньше - уже 15 декабря в рамках Japan Toyota Gazoo Racing Festival 2019 производитель покажет данное авто.
Информации о технических характеристиках «заряженного» Toyota GR Yaris пока нет. Авто должно получить более сильный двигатель, чем обычная версия, оснащенная 1,8-литровым мотором, генерирующим 209 «лошадок». Также новинка должна располагать системой полного привода и может обзавестись сразу несколькими режимами езды.
Токийский автосалон откроет двери для посетителей 12 января, и на нем Toyota намерена сделать сразу несколько громких анонсов. Японский производитель планирует выпустить хэтчбек Toyota GR Yaris, разработанный специальным подразделением компании – Toyota Gazoo Racing (TGR). Бренд долгое время не выпускал подобных версий, однако недавно представил модель GR Supra и объявил, что спортивные автомобили продолжат появляться в модельной линейке.
В рамках Токийского автосалона хэтчбек Toyota GR Yaris представят в фирменных красно-черно-белых цветах TGR, известных всем любителям гонок категории WRC. Примечательно, что впервые публика сможет увидеть «заряженную» новинку на несколько недель раньше - уже 15 декабря в рамках Japan Toyota Gazoo Racing Festival 2019 производитель покажет данное авто.
Информации о технических характеристиках «заряженного» Toyota GR Yaris пока нет. Авто должно получить более сильный двигатель, чем обычная версия, оснащенная 1,8-литровым мотором, генерирующим 209 «лошадок». Также новинка должна располагать системой полного привода и может обзавестись сразу несколькими режимами езды.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:13