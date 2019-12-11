Врач: Мороженое может служить лекарством





По словам Владимира Зайцева, чрезмерная забота о детях делает их слабыми и более восприимчивыми к заболеваниям и сложным условиям. Из-за таких взглядов многие родителя беспокоятся о том, что мороженное способно нанести здоровью ребенка серьезный ущерб. Врач-отоларинголог отмечает, данное лакомство в некоторых случаях может стать временной заменой лекарствам.Если у ребенка заболело горло, а под рукой нет медикаментов – ему поможет небольшая порция мороженного. Она приведет к охлаждению сосудов и снизит кровоток, а следовательно – боль уйдет. Еще одно полезное свойство – замедление распространения инфекции по организму. Из-за своей температуры это лакомство имеет и еще один полезный эффект – оно может остановить кровотечение.Врач-отоларинголог напомнил, детям, перенесшим удаление аденоидов, после операции дают именно мороженное. Это делается не просто так, ведь лакомство не только поднимает пациенту настроение, но и снижает риск послеоперационного кровотечения. При этом специалист отметил, что в таких случаях нельзя съедать большие порции, так как они приведут к чрезмерному переохлаждению задней стенки глотки.