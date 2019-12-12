В самой сухой пустыне мира нашли питающиеся туманом растения





Данная пустынная территория располагается на западном побережье Южной Америки на высокогорном участке суши. Все эти факторы сформировали в Атакаме особый климат, из-за которого ее назвали самой сухой пустыней в мире. Обнаруженные учеными растения включат в себя одноклеточные водоросли, цианобактерии, грибы, лишайники и мхи. Все они располагаются прямо на голых камнях, так как деревьев и кустов здесь нет, и крепятся к ним с помощью специальных тонких грибковых нитей. Такая структура мешает ветру уничтожить целую систему камней и живых организмов, живущих на них.Обнаруженные растения вынуждены были приспособиться к жизни в пустыне Атакама. Единственным источником воды для них является утренний туман, приходящий сюда из Тихого океана. Именно его обнаруженные организмы используются для фотосинтеза. Этот процесс достигает своего пика при 0,25 миллиметрах выпадения осадков, тогда как в других пустынях мира этот показатель составляет от 0,5 до 1 миллиметра.Такая высокая приспособленность этих растений приводит к их широкому распространению в самой сухой пустыне мира. В настоящий момент уже 12% территории Атакама заселено представителями этой группы организмов.