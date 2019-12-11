Ученые: Наличие воды на экзопланетах является обычным явлением, затрудняя поиск разумной жизни





На 14 из 19 экзопланет были обнаружены водяные пары, количество которых оказалось ниже ожидаемого. На шести из них в составе атмосферы имелись калий и натрий в особо больших размерах. Луис Уэлбэнкс, который работал над исследованием, назвал измерение химических веществ на интересующих небесных телах несомненным прорывом. Через анализ прошли экзопланеты всех размеров, включая “мини-Нептуны” с массами, в 10 раз превышающими массы Земли, и “супер-Юпитеры” с массами, в 600 раз превышающими земные. Температура планет была рассмотрена в диапазоне от 20 градусов до более чем 2000 градусов по Цельсию. Это исследование говорит о том, что вода является “обычной” для экзопланет, потенциально меняя взгляд на формирование небесных тел и затрудняя поиск внеземной жизни.Руководитель проекта Никку Мадхусудхан отметил, что впервые ученые увидели признаки химических структур на экзопланетах и смогли рассчитать их количество. Однако до сих пор научное сообщество не смогло определить точную массу газового гиганта Юпитера. Дело в том, что эта планета солнечной системы настолько холодная, что любой водяной пар в ее атмосфере будет конденсироваться и затруднит измерение.