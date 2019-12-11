В России презентовали обновленный Skoda Rapid





Skoda Rapid в обновленном варианте подвергли нескольким изменениям как со стороны экстерьера, так и кузова. Чешский лифтбек поступит в продажу в России с шестиугольной радиаторной решеткой, стреловидной оптикой, рельефным капотом и суженными задними фарами. Как сообщают представители компании, на крыше автомобиля появилась надпись Skoda, которая является спорным решением со стороны бренда. В целом, машина получила более "свежий" вид, который дополняют впечатляющие технические характеристики.Базовую модель оснастят 1,6-литровым мотором мощностью 90 или 110 лошадиных сил или 1,4-литровым двигателем с турбонаддувом на 125 лошадиных сил. Выбор из большого числа трансмиссий обрадует потенциальных покупателей, поскольку каталог включает 7-ступенчатую РКПП DSG, а также 6-ступенчатую "механику" и "автомат". Что касается салона, то здесь можно найти систему контроля дистанции спереди, шесть подушек безопасности и цифровую приборную панель. Дата поступления Skoda Rapid в отечественные автосалоны пока не сообщалась. Стоимость новой модели составляет около 830 тысяч рублей.