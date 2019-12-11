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В Сети опубликован снимок молодого Илона Маска за починкой сломанного авто

В Сети опубликован архивный снимок молодого Илона Маска. Будущий глава компании Tesla был запечатлен за починкой сломанного автомобиля, по словам самого предпринимателя, тогда он ремонтировал машину с помощью деталей, найденных на свалке.
В Сети опубликован снимок молодого Илона Маска за починкой сломанного авто

Данный снимок выложила мать Илона Маска на странице в Twitter. Это обновление она сопроводила шутливым комментарием: «А кто-то продолжает говорить, что ты не разбираешься в машинах». Данную публикацию прокомментировал и сам руководитель Tesla. Предприниматель рассказал, что тогда у него не было денег, чтобы отправиться в сервисный центр, поэтому все проблемы с авто ему приходилось решать самостоятельно. Необходимые детали будущий миллионер всегда находил на свалках, так как там много целых частей различных автомобилей.

Чуть позже Илон Маск добавил, что снимок был сделал в 1995 году, во время того, как он чинил стекло на своем авто. По словам знаменитости, неизвестный разбил его, чтобы украсть магнитофон, который стоил тогда около 20 долларов. Стекло и все остальные материалы будущий глава Tesla, как обычно, нашел на ближайшей автомобильной свалке. Предприниматель призвал людей не стыдиться подобных историй.

Напомним, недавно Илон Макс был замечен на улицах Малибу на своем пикаке Tesla Cybertruck. Вместе с главой Tesla на новой машине проехались певица Граймс и знаменитый актер Эдвард Нортон, после этого компания отправилась в ресторан.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:24

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