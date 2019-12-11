Источник: «Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной»





Родственники и близкие не дают никаких комментариев о состоянии здоровья популярной актрисы и пресекают все попытки СМИ получить какие-либо данные о ней. Как сообщает Star Hit, ссылаясь на осведомленный источник, у Заворотнюк сначала отняло правую руку, а потом и всю правую сторону. Чувствительность этой стороны уже не возобновится.По данным СМИ, актриса передвигаться может только в инвалидной коляске и нуждается в постоянном уходе. Этим занимаются супруг звезды Петр Чернышев и ее мать. Муж знаменитости в последнее время интенсивно участвует в ледовых шоу Татьяны Навки. Все деньги, которые были собраны на представлении «Аленький цветочек», по настоянию Навки, предназначены для оплаты лечения Заворотнюк.