Forbes ошибся: Регина Тодоренко зарабатывает примерно как Ксения Собчак

Регина Тодоренко попала в список самых успешных блогеров. Известно, что по заработку в Instagram ее опередила лишь светская львица Ксения Собчак.Во время беседы в программе «Осторожно, Собчак!» Регина Тодоренко отметила, ей немного обидно, что ее доход в социальных сетях немного уменьшили. Однако Собчак призналась, что тоже зарабатывает немного больше, чем написали в известном глянце. Тодоренко же подчеркнула, что только в месяц ее расходы доходят до пяти миллионов рублей. Всемирная паутина - далеко не единственный источник ее дохода, и на телевидении у нее, получается, заработать в разы больше.Хороший заработок у Тодоренко, как выяснилось, есть и от рекламы. Иногда за съемки с продвижением ей платят от 1,5 до 2 миллионов - это стоимость одной программы. Если же необходимо проговорить какой-то момент, то доход достигает 500-600 тысяч. Вести самостоятельно свои финансовые дела Тодоренко крайне сложно, и поэтому она даже завела себе директора по этой части.