Борис Щербаков не любит слушать в свой адрес "дифирамбы"





Борис Щербаков родился 11 декабря 1949 года и сегодня отмечает свое 70-летие. В новом интервью российскому изданию актер коснулся темы поздравлений, от которых он чувствует себя неловко. В частности, артисту не нравятся любые превознесения его достижений и профессионализма, чему есть очень веская причина. Известно, что звезда экрана настолько разнервничался во время грандиозного празднования 60-летнего юбилея, что попал в больницу. После этого Щербаков решил проводить любые праздники только в окружении близких и без громких поздравлений и "дифирамбов".Такой же подход знаменитость решил задействовать и в этот юбилей, планируя устроить себе мини-отпуск под Новый год. Больше всего актер хочет провести время с собственной супругой Татьяной Бронзовой и сыном Василием. За четыре выходных дня, они всей семьей полетят в Ватикан, где будут осматривать достопримечательности города. Особенный интерес для Щербакова представляет Сикстинская капелла, которую давно мечтал посетить. Кроме прочего, актер также занят съемками в остросюжетном детективе «Старая гвардия», где ему досталась главная роль.