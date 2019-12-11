Медики рассказали о пользе глинтвейна для человеческого организма
Медики напомнили о пользе глинтвейна в зимние месяцы года. Данный напиток оказывает положительное воздействие на человеческий организм, поскольку готовится из натуральных продуктов.
Основой глинтвейна является вино из красных сортов винограда, которое нагревается до определённой температуры и употребляется сразу же после приготовления. При этом существует большое количество рецептов, поскольку в качестве добавок люди используют широкий ассортимент пряностей, другие спиртные напитки и соки. Среди приправ наиболее популярны мускатный орех, имбирь, душистый перец, анис, гвоздика, а также кардамон и корица. В качестве алкогольной добавки используют джин, ром, виски и бренди. Другие же разбавляют готовый состав соком или водой и пьют его вприкуску с фруктами, например, яблоками и апельсинами.
Говоря о положительном эффекте глинтвейна для человеческого организма, врачи имеют в виду расширяющее воздействие на сосуды. Усиливающееся кровообращение способствует борьбе с вирусными заболеваниями. Кроме того, во многих добавках есть антисептические вещества. Помогает напиток бороться и с переохлаждением.
Тем не менее, имеются и противопоказания. В первую очередь, не следует забывать, что основным компонентом глинтвейна является вино - алкогольный напиток, и злоупотребление им может привести к серьёзным проблемам. Кроме того, если температура тела поднялась выше 38°, категорически запрещается пить горячее блюдо. Желающие же получить удовольствие от вкуса, могут заменить спиртное соком из красного винограда.
Основой глинтвейна является вино из красных сортов винограда, которое нагревается до определённой температуры и употребляется сразу же после приготовления. При этом существует большое количество рецептов, поскольку в качестве добавок люди используют широкий ассортимент пряностей, другие спиртные напитки и соки. Среди приправ наиболее популярны мускатный орех, имбирь, душистый перец, анис, гвоздика, а также кардамон и корица. В качестве алкогольной добавки используют джин, ром, виски и бренди. Другие же разбавляют готовый состав соком или водой и пьют его вприкуску с фруктами, например, яблоками и апельсинами.
Говоря о положительном эффекте глинтвейна для человеческого организма, врачи имеют в виду расширяющее воздействие на сосуды. Усиливающееся кровообращение способствует борьбе с вирусными заболеваниями. Кроме того, во многих добавках есть антисептические вещества. Помогает напиток бороться и с переохлаждением.
Тем не менее, имеются и противопоказания. В первую очередь, не следует забывать, что основным компонентом глинтвейна является вино - алкогольный напиток, и злоупотребление им может привести к серьёзным проблемам. Кроме того, если температура тела поднялась выше 38°, категорически запрещается пить горячее блюдо. Желающие же получить удовольствие от вкуса, могут заменить спиртное соком из красного винограда.
Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:37