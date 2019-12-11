Медики рассказали о пользе глинтвейна для человеческого организма





Основой глинтвейна является вино из красных сортов винограда, которое нагревается до определённой температуры и употребляется сразу же после приготовления. При этом существует большое количество рецептов, поскольку в качестве добавок люди используют широкий ассортимент пряностей, другие спиртные напитки и соки. Среди приправ наиболее популярны мускатный орех, имбирь, душистый перец, анис, гвоздика, а также кардамон и корица. В качестве алкогольной добавки используют джин, ром, виски и бренди. Другие же разбавляют готовый состав соком или водой и пьют его вприкуску с фруктами, например, яблоками и апельсинами.Говоря о положительном эффекте глинтвейна для человеческого организма, врачи имеют в виду расширяющее воздействие на сосуды. Усиливающееся кровообращение способствует борьбе с вирусными заболеваниями. Кроме того, во многих добавках есть антисептические вещества. Помогает напиток бороться и с переохлаждением.Тем не менее, имеются и противопоказания. В первую очередь, не следует забывать, что основным компонентом глинтвейна является вино - алкогольный напиток, и злоупотребление им может привести к серьёзным проблемам. Кроме того, если температура тела поднялась выше 38°, категорически запрещается пить горячее блюдо. Желающие же получить удовольствие от вкуса, могут заменить спиртное соком из красного винограда.