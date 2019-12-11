АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создали новый спрей-гель для лечения…
EUR 70.46 USD 63.57
Курс валют на 12.12.2019

Ученые объяснили высокий уровень загрязнения организма морских белых медведей

Ученые провели исследование и установили, почему у двух популяций белых медведей имеется разный уровень загрязнения организма. Такую ситуацию объяснили тем, что у морских представителей этого вида в рационе больше опасной для здоровья еды.
Ученые объяснили высокий уровень загрязнения организма морских белых медведей

Белых медведей, живущих в Баренцевом море, принято делить на две популяции: пелагическую и прибрежную. Первые занимаются активной миграцией и передвигаются вместе со льдами, которые отступают и возвращаются в течение разных времен года. Вторые при этом остаются на привычном побережье и находят себе пропитание там. Недавно ученые обнаружили, что у пелагических представителей этого вида в организма имеется более высокий уровень загрязнений.

Чтобы установить причину такого положения дел специалисты изучили ареол обитания обоих популяций белых медведей в Баренцевом море. Ученые анализировали места их жизни, добытую пищу и другие факторы. Оказалось, главная причина кроется в голоде. Прибрежные представители вида ведут пассивный образ жизни и практически не тратят энергию. Поэтому они могут позволить себе жить с помощью подкожного жира и редкой добычи.

Пелагические белые медведи активно перемещаются и тратят много энергии. Из-за этого у них нет возможности выбирать более качественную пищу, и они едят все, что попадается на их пути. Именно такая неразборчивость в питание возле дорожной инфраструктуры, приводит к более высокому уровню загрязнения.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Костычев Богдан Вчера, 16:23

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые объяснили, как "правильно" открывать банку…
В Мексике ревнивая жена следила за мужем-таксистом, спрятавшись в багажнике с годовалым…
«Очень похожи»: Юлия Снигирь поделилась редким совместным фото с Евгением…
Ученые установили точный возраст Млечного Пути с помощью звездных…
Филипп Киркоров откровенно рассказал о сексуальных фантазиях и их связи с…
Психолог назвал 10 способов повысить…
Смартфон Nokia C1 стал самым дешёвым с ОС Android…
Дмитрий Шепелев раскрыл причину, по которой он не общается с Андреем…
«А что бы вы делали последние пять дней?»: Сати Казанова высказалась о…
Надежда Бабкина похвасталась яркими костюмами для шоу…
Ученые обнаружили механизм, отвечающий за рост…
Участник группы #APPolonovGang Андрей Григорьев-Апполонов закрутил роман с подругой покойной…
В Кемеровской области за сутки ограбили два частных…
«Надоело смотреть на Европу и весь мир»: Михаил Боярский отреагировал на вылет «Зенита» из Лиги…
Врач: Мороженое может служить…
Госдума России закрепила за ПСБ статус опорного банка…
Участник "Дом-2" Илья Яббаров отказался от участия в конкурсе "Человек…
«Я бы оставила эту страну»: неожиданное заявление телеведущей Ксении…
Новый возлюбленный звезды "Дома-2" Алены Савкиной Кирилл Кондратьев вновь вернулся на…
Экс-участник проекта "Дом-2" Кирилл Кондратьев подарил Алене Рапунцель букет алых роз в день…
"Я люблю свою жену": Иосиф Оганесян высказался по поводу своей…
«Сейчас главное – это здоровье»: Жасмин отказалась от подарков мужа на Новый…
Борис Корчевников готов начать отношения с имеющей ребенка…
В Екатеринбурге из детского сада преступник похитил…
Фанат сравнил графику оригинала и ремейка Resident Evil…
Эксперты рассказали, чего ожидать от курса рубля до конца…
Максим Виторган попросил прощения у Евгения…
Учёные в Египте обнаружили могилы людей с таинственными конусами на…
Звезда "Дом-2" Рустам Солнцев раскрыл природу конфликта Ксении Собчак и Виктории…
Ученые выяснили, как долго граждане России живут после выхода на…
Звезда "Дом-2" Анастасия Иванова рассказала, что после драки с Анастасией Балинской у нее остались…
Российская журналистка Елена Лебедева ушла из жизни на 92 году…
Ранее неизвестный вид клеща назвали именем легендарного Виктора…
Егор Крид выплатит больше 100 миллионов лейблу Black…
Фёдор Бондарчук пытается не контролировать Паулину…
В России презентовали обновленный Skoda…
Милена Безбородова: «Я показала, как из хабалки превратиться в…
«Поддержка» Анастасии Заворотнюк опровергла информацию о параличе…
Специалисты выяснили, какие машины предпочитает Альбина…
Ученые создали новый спрей-гель для лечения…
Просмотреть все новости